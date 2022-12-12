Добровская (Сорокина) Парасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.?.1905
Дата смерти09.?.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.?.1941
Сын: Добровский Борис Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.?.1981
Павловск, Царскосельский уезд