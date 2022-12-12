Добровская (Сорокина) Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровская (Сорокина) Парасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.?.1905

Дата смерти

09.?.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.?.1941

Сын: Добровский Борис Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.?.1981
Павловск, Царскосельский уезд
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