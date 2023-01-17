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Добровский Борис Николаевич

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Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.?.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Добровская Парасковья Алексеевна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Добровский Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Добровская Ольга Анатольевна

Северная Александрия. Русь.
РСФСР, город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровская Ольга Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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