Добровский Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.?.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1982
Сын: Добровский Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Добровская Ольга Анатольевна
Северная Александрия. Русь.
РСФСР, город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно