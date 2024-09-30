Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
06.03.1866
Дочь: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Андрей Тобиасович
Рождение ребёнка
10.01.1871
Сын: Хуопалайнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: Хуопалайнен Андрей Тобиасович
Смерть
Неизвестно