Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Хуопалайнен Андрей Тобиасович

Рождение ребёнка
06.03.1866

Дочь: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Андрей Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Хуопалайнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хуопалайнен Андрей Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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