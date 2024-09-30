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Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.03.1866

Дата смерти

30.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1866

Отец: Хуопалайнен Андрей Тобиасович

Мать: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.06.1887

Муж: Хуопалайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1891

Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Хуопалайнен Андрей Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.10.1933

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