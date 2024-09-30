Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1866
Дата смерти30.10.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1866
Бракосочетание
28.06.1887
Рождение ребёнка
22.08.1891
Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1896
Сын: Хуопалайнен Андрей Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Иванович
Смерть
30.10.1933