Хуопалайнен Андрей Тобиасович
Место рождения
Дата рождения28.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1840
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
06.03.1866
Дочь: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна
Рождение ребёнка
10.01.1871
Сын: Хуопалайнен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна
Смерть
Неизвестно