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Хуопалайнен Андрей Тобиасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1840

Отец: Хуопалайнен Тобиас Георгиевич

Мать: Хуопалайнен (Лаитинен) Мария Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1864

Жена: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна

Рождение ребёнка
06.03.1866

Дочь: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Хуопалайнен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Сакса) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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