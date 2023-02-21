Жирова (Лопухина) Валерия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖирова (Лопухина) Валерия Валентиновна

Жирова (Лопухина) Валерия Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лопухина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Константин Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиров Константин Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Константин Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close