Жирова (Лопухина) Валерия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лопухина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиров Константин Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиров Константин Константинович
Смерть
Неизвестно