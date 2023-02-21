Жиров Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Жиров Константин Данилович

Мать: Жирова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жирова Валерия Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова Валерия Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жирова Валерия Валентиновна

Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Смерть
1977
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