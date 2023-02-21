Жиров Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
15.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жирова Валерия Валентиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жирова Валерия Валентиновна
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Смерть
1977