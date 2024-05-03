Лопухин Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1892
Дата смерти13.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1892
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Военная награда
Неизвестно
Наградной лист: Медаль «За победу над Германией» | Награждения
Крещение
04.08.1892
Восприемники: Николай Гаврилов Андреев, Санкт-петербургский потомственный почетный гражданин, и Елизавета Адамова Никонова, жена егеря той же охоты.
Бракосочетание
19.06.1917 ст.
Жена: Лопухина Вера Ивановна
Военная служба
С ?.01.1918 по 31.08.1946
Род войск: ПВО | Воинское звание: подполковник
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Жирова Валерия Валентиновна
Мать ребёнка: Лопухина Вера Ивановна
Военная служба
С 22.06.1941 по ?.09.1945
Великая Отечественная Война. Вторая Мировая война
Военная награда
03.11.1944
Наградной лист: Орден Красного Знамени Указ Президиума Верховного Совета СССР | ЦАМО шкаф 52а, ящик 8 | Награждения
Смерть
13.02.1953
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд