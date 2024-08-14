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Агте Николай Апполонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.

Сын: Агте Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1882 ст.

Сын: Агте Александр Николаевич

Мать ребёнка: Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна

Харьков, Харківська область
Смерть
?.06.1919

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