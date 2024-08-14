Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Агте Николай Апполонович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1882 ст.
Сын: Агте Александр Николаевич
Отец ребёнка: Агте Николай Апполонович
Харьков, Харківська область