Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгте (Чикалева) Лидия Георгиевна

Агте (Чикалева) Лидия Георгиевна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агте Николай Апполонович

Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.

Сын: Агте Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Агте Николай Апполонович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1882 ст.

Сын: Агте Александр Николаевич

Отец ребёнка: Агте Николай Апполонович

Харьков, Харківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.