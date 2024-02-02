Бежанов Борис Урсби Сольманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Борис Урсби Сольманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежанов Сольман Дагулович

Мать: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Омар Рамазан Борисович

Мать ребёнка: Бежанова Рита Феликсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Гайшат Борисовна

Мать ребёнка: Бежанова Рита Феликсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Рита Феликсовна

Смерть
Неизвестно
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