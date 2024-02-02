Бежанов Борис Урсби Сольманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежанов Сольман Дагулович
Мать: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Омар Рамазан Борисович
Мать ребёнка: Бежанова Рита Феликсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Гайшат Борисовна
Мать ребёнка: Бежанова Рита Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бежанова Рита Феликсовна
Смерть
Неизвестно