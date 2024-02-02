Бежанова (Абитова) Кващиджьан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанова (Абитова) Кващиджьан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Бежанов Борис Парсби Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Борис Урсби Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Къаншоби Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Амарби Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Мух/амад Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Юра Сольманович

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанова Лида Сольмановна

Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бежанов Сольман Дагулович

Смерть
Неизвестно
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