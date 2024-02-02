Бежанова (Абитова) Кващиджьан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Бежанов Борис Парсби Сольманович
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Борис Урсби Сольманович
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Къаншоби Сольманович
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Амарби Сольманович
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Мух/амад Сольманович
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанова Лида Сольмановна
Отец ребёнка: Бежанов Сольман Дагулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно