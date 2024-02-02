Бежанов Сольман Дагулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежанов Даг/ыла
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Бежанов Борис Парсби Сольманович
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Борис Урсби Сольманович
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Къаншоби Сольманович
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Амарби Сольманович
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Мух/амад Сольманович
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанова Лида Сольмановна
Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бежанова Кващиджьан
Смерть
Неизвестно