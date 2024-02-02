Бежанов Сольман Дагулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Сольман Дагулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежанов Даг/ыла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Бежанов Борис Парсби Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Борис Урсби Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Къаншоби Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Амарби Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Мух/амад Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Юра Сольманович

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанова Лида Сольмановна

Мать ребёнка: Бежанова Кващиджьан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Кващиджьан

Смерть
Неизвестно
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