Невенчанная Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевенчанная Евгения

Невенчанная Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Невенчанная) Мария

Отец ребёнка: Невенчанный Гурий

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Роенко (Невенчанная) Варвара

Отец ребёнка: Невенчанный Гурий

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Беличенко (Невенчанная) Матрона

Отец ребёнка: Невенчанный Гурий

Рождение ребёнка
05.12.1883

Сын: Невенчанный Николай

Отец ребёнка: Невенчанный Гурий

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хмеловская (Невенчанная) Елена

Отец ребёнка: Невенчанный Гурий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.