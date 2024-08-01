Невенчанная Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Невенчанная) Мария
Отец ребёнка: Невенчанный Гурий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Роенко (Невенчанная) Варвара
Отец ребёнка: Невенчанный Гурий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Беличенко (Невенчанная) Матрона
Отец ребёнка: Невенчанный Гурий
Рождение ребёнка
05.12.1883
Сын: Невенчанный Николай
Отец ребёнка: Невенчанный Гурий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хмеловская (Невенчанная) Елена
Отец ребёнка: Невенчанный Гурий
Смерть
Неизвестно