Невенчанный Гурий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невенчанный Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Невенчанная) Мария
Мать ребёнка: Невенчанная Евгения
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Роенко (Невенчанная) Варвара
Мать ребёнка: Невенчанная Евгения
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Беличенко (Невенчанная) Матрона
Мать ребёнка: Невенчанная Евгения
Рождение ребёнка
05.12.1883
Сын: Невенчанный Николай
Мать ребёнка: Невенчанная Евгения
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хмеловская (Невенчанная) Елена
Мать ребёнка: Невенчанная Евгения
Смерть
Неизвестно