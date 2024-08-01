Роенко (Невенчанная) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Невенчанный Гурий
Мать: Невенчанная Евгения
Бракосочетание
31.10.1899
Муж: Роенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
08.01.1901
Дочь: (Роенко) Татьяна
Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: (Роенко) Ксения
Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
10.09.1905
Дочь: (Роенко) София
Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
11.06.1908
Дочь: (Роенко) Акилина
Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон
Смерть
Неизвестно