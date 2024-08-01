Роенко (Невенчанная) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоенко (Невенчанная) Варвара

Роенко (Невенчанная) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Невенчанный Гурий

Мать: Невенчанная Евгения

Бракосочетание
31.10.1899

Муж: Роенко Пантелеймон

Рождение ребёнка
08.01.1901

Дочь: (Роенко) Татьяна

Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: (Роенко) Ксения

Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон

Рождение ребёнка
10.09.1905

Дочь: (Роенко) София

Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон

Рождение ребёнка
11.06.1908

Дочь: (Роенко) Акилина

Отец ребёнка: Роенко Пантелеймон

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.