Колгатин Терентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колгатина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1852
Дочь: Овсянкина (Подзорова) Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1857
Сын: Колгатин Илья Терентьевич
Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1860
Дочь: Долгова (Колгатина) Феодосия Терентьевна
Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1863
Сын: Колгатин Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1866
Сын: Колгатин Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 1886 года.
Бракосочетание
06.02.1876
Смерть
Неизвестно