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Колгатин Терентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831

Отец: Колгатин Яков Акимович

Мать: Колгатина Екатерина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1852

Дочь: Овсянкина (Подзорова) Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1857

Сын: Колгатин Илья Терентьевич

Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1860

Дочь: Долгова (Колгатина) Феодосия Терентьевна

Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1863

Сын: Колгатин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Колгатин Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Колгатина Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 1886 года.
Бракосочетание
06.02.1876

Жена: Колготина (Поворина) Анастасия Елизаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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