Колгатина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1852
Дочь: Подзорова Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1857
Сын: Колгатин Илья Терентьевич
Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.05.1860
Дочь: Колгатина Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1863
Сын: Колгатин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1866
Сын: Колгатин Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 1886 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно