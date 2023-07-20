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Колгатина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1852

Дочь: Подзорова Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1857

Сын: Колгатин Илья Терентьевич

Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1860

Дочь: Колгатина Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1863

Сын: Колгатин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Колгатин Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Колгатин Терентий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 1886 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Терентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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