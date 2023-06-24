Колгатина Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Колгатин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Колгатина Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождение ребёнка
19.04.1821

Дочь: Колгатина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1823

Сын: Колгатин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Колгатин Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Колгатина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Сын: Колгатин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Яков Акимович

Смерть
Неизвестно
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