Колгатина Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Колгатин Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Колгатина Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
19.04.1821
Дочь: Колгатина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
20.05.1823
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Колгатин Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Колгатина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Сын: Колгатин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Колгатин Яков Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно