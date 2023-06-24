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Колгатин Иван Яковлевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.05.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1823

Отец: Колгатин Яков Акимович

Мать: Колгатина Екатерина Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Варвара Епифановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Колгатина (Колгатина) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колгатина Варвара Епифановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1856

Сын: Колгатин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колгатина Варвара Епифановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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