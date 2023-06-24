Колгатин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Колгатина (Колгатина) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1854
Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колгатина Варвара Епифановна
Рождение ребёнка
25.05.1856
Мать ребёнка: Колгатина Варвара Епифановна
Смерть
Неизвестно