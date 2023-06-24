Колгатина Варвара Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Варвара Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колгатин Иван Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1856

Сын: Колгатин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колгатин Иван Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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