Колгатина Варвара Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1854
Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колгатин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1856
Отец ребёнка: Колгатин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно