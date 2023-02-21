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- Ирина Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1898 ст.

Дочь: Лысова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.

Дочь: Лысова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.

Сын: Лысов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.

Сын: Лысов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Лысова дочь Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1910 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.

Дочь: Лысова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1916 ст.

Сын: Лысов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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