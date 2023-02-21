- Ирина Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
11.09.1898 ст.
Дочь: Лысова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.
Дочь: Лысова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Лысова дочь Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
28.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.
Дочь: Лысова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович
Рождение ребёнка
20.12.1916 ст.
Сын: Лысов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Евграфович