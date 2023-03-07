Лысов Иван Евграфович
Место рождения
Дата рождения22.09.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1867 ст.
Отец: Лысов Евграф Ксенофонтович
Мать: - Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
11.09.1898 ст.
Дочь: Лысова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.
Дочь: Лысова Анна Ивановна
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Лысова дочь Ивановна
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
28.02.1910 ст.
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.
Дочь: Лысова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна
Рождение ребёнка
20.12.1916 ст.
Сын: Лысов Пётр Иванович
Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна