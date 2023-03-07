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Лысов Иван Евграфович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.09.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1867 ст.

Отец: Лысов Евграф Ксенофонтович

Мать: - Наталья Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1898 ст.

Дочь: Лысова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1900 ст.

Дочь: Лысова Анна Ивановна

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.

Сын: Лысов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1904 ст.

Сын: Лысов Георгий Иванович

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Лысова дочь Ивановна

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1910 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.

Дочь: Лысова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1916 ст.

Сын: Лысов Пётр Иванович

Мать ребёнка: - Ирина Виссарионовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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