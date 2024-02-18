Абатуров (Оботуров) Трофим Исидоров
Место рождения
Дата рождения17.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1868
Гапк, 719-1-126-16об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1893 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно