Абатуров (Оботуров) Трофим Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абатуров (Оботуров) Трофим Исидоров

Место рождения

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

17.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1868

Отец: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Мать: Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Гапк, 719-1-126-16об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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