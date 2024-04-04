Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна

Место рождения

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

24.07.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1838 ст.

Отец: Чернобров Евдоким Яковлевич

Мать: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оботуров Никифор Исидорович

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оботуров Михаил Исидорович

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.09.1868

Сын: Абатуров (Оботуров) Трофим Исидоров

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Гапк, 719-1-126-16об
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Абатуров (Оботуров) Василий Исидорович Сидорович

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.01.1870

Дочь: Реутова (Оботурова) Мариамна Исидоровна

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Гапк, 719-1-128-93 об
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Оботуров Герасим Исидорович

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Оботуров Яков Исидорович

Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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