Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения24.07.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1838 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оботуров Никифор Исидорович
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оботуров Михаил Исидорович
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Бракосочетание
24.01.1858
Рождение ребёнка
17.09.1868
Сын: Абатуров (Оботуров) Трофим Исидоров
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Гапк, 719-1-126-16об
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Абатуров (Оботуров) Василий Исидорович Сидорович
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Рождение ребёнка
11.01.1870
Дочь: Реутова (Оботурова) Мариамна Исидоровна
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Гапк, 719-1-128-93 об
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Оботуров Герасим Исидорович
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович
Смерть
Неизвестно