Зеленцов Михаил Михайлович 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленцов Михаил Михайлович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Зеленцов Михаил

Мать: Зеленцова Евдокия Матвеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Зеленцов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Зеленцова Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1808
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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