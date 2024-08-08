Зеленцов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Зеленцов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Зеленцов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Зеленцова Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Зеленцова Матрена Ивановна
Смерть
1808