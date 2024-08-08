Зеленцова Матрена Ивановна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленцова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Зеленцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Зеленцова Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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