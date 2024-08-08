Зеленцова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Зеленцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зеленцов Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Зеленцова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Зеленцов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно