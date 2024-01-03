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Гликерья Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Борисов

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
12.08.1820

Дочь: Стефанида Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1831

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