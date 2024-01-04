Дмитрий Борисов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Борис Васильев
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Волхонская (алексахина) Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Гликерья Митрофанова
Рождение ребёнка
12.08.1820
Дочь: Стефанида Дмитриева
Мать ребёнка: Гликерья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерья Митрофанова
Смерть
Неизвестно