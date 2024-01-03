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Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

06.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дмитрий Борисов

Мать: Гликерья Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Рождение ребёнка
07.08.1845

Сын: Волхонский Михей Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Волхонский Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1851

Сын: Волхонский Семён Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Смерть
06.07.1890

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