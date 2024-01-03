Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти06.07.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Дмитрий Борисов
Мать: Гликерья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1843
Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Михайлов
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев
Рождение ребёнка
07.08.1845
Сын: Волхонский Михей Михайлов
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев
Рождение ребёнка
29.10.1847
Сын: Волхонский Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1851
Сын: Волхонский Семён Михайлов
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев
Смерть
06.07.1890