Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1976

Отец: Куделин Владимир Ильич

Мать: Гейнке Тамара Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weismantel Diter

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.05.2008

Дочь: Weismantel Мари

Отец ребёнка: Weismantel Diter

Рождение ребёнка
21.09.2010

Дочь: Weismantel Леона

Отец ребёнка: Weismantel Diter

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