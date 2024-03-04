Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1976
Отец: Куделин Владимир Ильич
Мать: Гейнке Тамара Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Weismantel Diter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.05.2008
Дочь: Weismantel Мари
Отец ребёнка: Weismantel Diter
Рождение ребёнка
21.09.2010
Дочь: Weismantel Леона
Отец ребёнка: Weismantel Diter