Куделин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1947
Дата смерти05.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейнке Тамара Юрьевна
Рождение ребёнка
07.08.1971
Сын: Куделин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Гейнке Тамара Юрьевна
Рождение ребёнка
25.07.1976
Дочь: Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Гейнке Тамара Юрьевна
Смерть
05.10.2017