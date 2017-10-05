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Куделин Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1947

Дата смерти

05.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1947

Отец: Куделин Илья Андреевич

Мать: Куделина (Мамонтова) Наталья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейнке Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
07.08.1971

Сын: Куделин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Гейнке Тамара Юрьевна

Рождение ребёнка
25.07.1976

Дочь: Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Гейнке Тамара Юрьевна

Смерть
05.10.2017

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