Гейнке Тамара Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Гейнке Юрий Николаевич
Мать: Шуберт Эмма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1971
Сын: Куделин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Куделин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
25.07.1976
Дочь: Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Куделин Владимир Ильич