Гейнке Тамара Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейнке Тамара Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Гейнке Юрий Николаевич

Мать: Шуберт Эмма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
07.08.1971

Сын: Куделин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Куделин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
25.07.1976

Дочь: Weismantel (Куделина) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Куделин Владимир Ильич

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