Некрасов Евфимилий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875
Бракосочетание
18.01.1898
Жена: Некрасова Марфа Ивановна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1901
Сын: Некрасов Петр Евфимилиевич
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.11.1902
Сын: Некрасов Иван Евфимилович
Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Некрасова Анна Евфимилиевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Некрасов Петр Евфимилович
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Некрасова Параскева Евфимилиевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Некрасов Пантелемон Евфимилович
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1918
Дочь: Некрасова Александра Евфимилиевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно