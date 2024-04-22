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Некрасов Евфимилий Георгиевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875

Отец: Некрасов Георгий Прокопьевич

Мать: Некрасова Ирина Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Некрасова Марфа Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Некрасов Петр Евфимилиевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.11.1902

Сын: Некрасов Иван Евфимилович

Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Некрасова Анна Евфимилиевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Некрасов Петр Евфимилович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Некрасова Параскева Евфимилиевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Некрасов Пантелемон Евфимилович

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1918

Дочь: Некрасова Александра Евфимилиевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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