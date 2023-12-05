Некрасова -- Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Некрасова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
14.10.1898
Сын: Некрасов Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1901
Сын: Некрасов Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич
Рождение ребёнка
24.11.1902
Сын: Некрасов Иван Евфимилович
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
08.05.1903
Сын: Некрасов Николай Иосифович
Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно