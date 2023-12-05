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Некрасова -- Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Некрасова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1898

Сын: Некрасов Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1901

Сын: Некрасов Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1902

Сын: Некрасов Иван Евфимилович

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Некрасов Николай Иосифович

Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1905

Сын: Некрасов алек Иосифович

Отец ребёнка: Некрасов Иосиф Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иосиф Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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