Некрасов Иосиф Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Некрасов Георгий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Некрасов Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа
Рождение ребёнка
1901
Сын: Некрасов Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова -- Марфа
Смерть
Неизвестно