Некрасов Иосиф Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Иосиф Георгиевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Некрасов Георгий Прокопьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Некрасов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Некрасов Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Некрасов алек Иосифович

Мать ребёнка: Некрасова -- Марфа

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова -- Марфа

Смерть
Неизвестно
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