Некрасова (Качалкова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Качалкова) Марфа Ивановна

Место рождения

Петропавловск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Качалков Иван Егорович

Мать: не указана

Петропавловск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Некрасов Петр Евфимилиевич

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Некрасова Анна Евфимилиевна

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Некрасов Петр Евфимилович

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Некрасова Параскева Евфимилиевна

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Некрасов Пантелемон Евфимилович

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1918

Дочь: Некрасова Александра Евфимилиевна

Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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