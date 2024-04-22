Некрасова (Качалкова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Качалков Иван Егорович
Бракосочетание
18.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1901
Сын: Некрасов Петр Евфимилиевич
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Некрасова Анна Евфимилиевна
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Некрасов Петр Евфимилович
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Некрасова Параскева Евфимилиевна
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Некрасов Пантелемон Евфимилович
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Рождение ребёнка
13.08.1918
Дочь: Некрасова Александра Евфимилиевна
Отец ребёнка: Некрасов Евфимилий Георгиевич
Смерть
Неизвестно