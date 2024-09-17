Коровин Петр Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.
Дочь: Коровина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Коровина Мария Петровна
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно