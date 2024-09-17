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Коровин Петр Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Коровин Сидор Васильевич

Мать: Коровина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1892 ст.

Дочь: Коровина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Яковлевна

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Коровина Мария Петровна

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Яковлевна

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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