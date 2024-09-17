Коровина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1849 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Коровин Петр Сидорович

Отец ребёнка: Коровин Сидор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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