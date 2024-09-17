Коровина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коровин Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Коровин Сидор Васильевич
Смерть
Неизвестно