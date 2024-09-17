Коровин Сидор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Коровин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Коровина Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно