Коровин Сидор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Сидор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1849 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Коровин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Коровин Петр Сидорович

Мать ребёнка: Коровина Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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