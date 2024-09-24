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Ульяна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Около 1710 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1715 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1701 и 1710

Муж: Степан Тимофеевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Яков Степанович

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Тимофеевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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