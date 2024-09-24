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Степан Тимофеевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1656 г.р.

Мать

Около 1662 г.р.

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Около 1710 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1715 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Тимофей Семенович

Мать: Марфа Калиновна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1701 и 1710

Жена: Ульяна Ларионовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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