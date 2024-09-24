Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Тимофей Семенович
Мать: Марфа Калиновна
Бракосочетание
Между 1701 и 1710
Жена: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 об - 115 лист. Деревня Баланьино. Тимофей Семенович, 63 года, и жена его Марфа, 57 лет. У них сын Василий, 41 год и жена его Мария Матвеевна, 36 лет. У них дети Татьяна, 8 лет, Тат... Показать все
Смерть
После 1724