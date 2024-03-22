Андреянов Михаил Серопионович
Место рождения
Дата рождения07.01.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1852 ст.
Бракосочетание
07.01.1874
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1879 ст.
Сын: Андреянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Андреянова Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.12.1889 ст.
Дочь: Андреянова Евгения Михаиловна
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Андреянова Ксения Михайлоавна
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Андреянова Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреянова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна
Смерть
Неизвестно