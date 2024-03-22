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Андреянов Михаил Серопионович

Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1852 ст.

Отец: Андреянов Серапион Адреевич

Мать: Андреянова Анна Николаевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1874

Жена: Андреянова Федосья Сергеевна

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1879 ст.

Сын: Андреянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Андреянова Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1889 ст.

Дочь: Андреянова Евгения Михаиловна

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Андреянова Ксения Михайлоавна

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Андреянова Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреянова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Андреянова Федосья Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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