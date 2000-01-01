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Андреянова Евгения Михаиловна
Андреянова Евгения Михаиловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1889
Пол
Женский
Отец
Андреянов Михаил Серопионович
Мать
Митина Федосья Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889
Отец:
Андреянов Михаил Серопионович
Мать:
Митина Федосья Сергеевна
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