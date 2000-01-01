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Андреянова Евгения Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1889

Отец: Андреянов Михаил Серопионович

Мать: Митина Федосья Сергеевна

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