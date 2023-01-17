Митина Федосья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1874
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1889
Дочь: Андреянова Евгения Михаиловна
Отец ребёнка: Андреянов Михаил Серопионович
Смерть
Неизвестно