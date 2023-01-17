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Митина Федосья Сергеевна

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Место рождения

Русская Меляша, Марасинская волость, Спасский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Меляша, Марасинская волость, Спасский уезд
Бракосочетание
07.01.1874

Муж: Андреянов Михаил Серопионович

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1889

Дочь: Андреянова Евгения Михаиловна

Отец ребёнка: Андреянов Михаил Серопионович

Смерть
Неизвестно
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