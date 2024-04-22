Коровкин (Korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)
Место рождения
Дата рождения?.12.1900
Дата смерти04.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1943
на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сухуша, Ржевский муниципальный район, Тверская область