Коровкин (Korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин (Korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

?.12.1900

Дата смерти

04.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900

Отец: Коровкин Степан (Стефан) Силович

Мать: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Лидия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Лидия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Лидия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Лидия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Лидия Романовна

Смерть
04.11.1943
на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сухуша, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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