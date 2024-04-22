Коровкин Степан (Стефан) Силович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Коровкин Сила Ефимович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Коровкин Константин Степанович
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Коровкин Филипп Степанович
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Коровкин Георгий (Егор) Степанович
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коровкин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
?.12.1900
Сын: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)
Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1914