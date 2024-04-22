Коровкин Степан (Стефан) Силович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Степан (Стефан) Силович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Коровкин Сила Ефимович

Мать: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Коровкин Константин Степанович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Коровкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Коровкин Филипп Степанович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коровкин Георгий (Егор) Степанович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Коровкин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1900

Сын: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Мать ребёнка: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1914
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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