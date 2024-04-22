Коровкин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровкина Христина
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровкина Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровкина Христина
Смерть
Неизвестно