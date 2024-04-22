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Коровкин Иван Степанович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Коровкин Степан (Стефан) Силович

Мать: Коровкина Ефимия Архиповна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Христина

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Христина

Смерть
Неизвестно
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