Коровкина Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Степанович

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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