Коровкина Лидия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Лидия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин (korovkin) Василий Степанович (Vasiliy Stepanovich)

Смерть
Неизвестно
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